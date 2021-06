Policija sporočila podrobnosti nesreče, v kateri se je poškodovalo pet ljudi (FOTO)

V nedeljo smo poročali o prometni nesreči na štajerski avtocesti, v kateri je bilo poškodovanih pet ljudi.



Celjska policijska uprava poroča, da se je zgodila sinoči okoli 19.30 na avtocesti zunaj naselja Šentrupert v smeri proti Celju.



Na osebnem vozilu je počila zadnja desna pnevmatika, zaradi česar se je vozilo prevrnilo na desni bok in med drsenjem trčilo v zaščitno ograjo.



V trčenju se je hudo poškodovala 62-letna potnica, voznik in ostali trije potniki so se poškodovali lažje. Vsi so romunski državljani.

