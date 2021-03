Policija sporočila podrobnosti nesreče, v kateri je tragično umrl moški

Slovenijo je zjutraj pretresla vest, da se je pri Pragerskem zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubila ena oseba . Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, so bila v trčenju udeležena tri vozila, življenje pa je izgubil 71-letni voznik osebnega avtomobila.29-letni voznik drugega osebnega avtomobila je pri tem hudo poškodovan ostal ukleščen in so ga s tehničnim posegom iz vozila rešili gasilci. Odpeljan je bil v bolnišnico. Voznik tovornega vozila je ostal nepoškodovan.Policisti okoliščine prometne nesreče še raziskujejo, odredili pa so tudi izdelavo nekaterih izvedeniških mnenj.