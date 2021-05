Policija sporočila podrobnosti nesreče na avtocesti: sopotnica hudo poškodovana

Ponoči ob 2.35 se je na avtocesti zunaj naselja Konjiška vas zgodila prometna nesreča, v kateri so bile poškodovane tri osebe, poroča celjska policijska uprava.



Državljan (63) Ukrajine je vozil iz smeri Slovenskih Konjic proti Dramljam. Zunaj naselja Konjiška vas je na ravnem in preglednem delu vozišča zapeljal desno, čez prometni pas za počasna vozila in na travnato brežino, kjer je najprej trčil v prometne objekte, nato pa s sprednjim delom vozila še v drevo. Vozilo se je po trčenju prevrnilo na bok.



V prometni nesreči se je posebno hudo poškodovala 61-letna sopotnica, lažje sta bila poškodovana še 36-letna sopotnica in 65-letni sopotnik. Voznik in druga dva sopotnika se v trčenju niso poškodovali.



Poškodovane so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico Celje. Vsi trije poškodovani so državljani Ukrajine.



Zaradi prometne nesreče je bil promet delno oviran. Zaprta sta bila desni prometni pas in prometni pas za počasna vozila.

