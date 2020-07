Policija sporočila podrobnosti filmskega lova na Vrhniki (FOTO in VIDEO)

Policija je potegnila trak in zavarovala kraj. FOTO: Majda, bralka poročevalka

Strpali so ga v marico

Iz PU Ljubljana so nam sporočili podrobnosti včerajšnjega filmskega lova voznika temnega avtomobila, ki se je začel v Ljubljani, končal pa na Vrhniki . Nekaj minut pred 21. uro so policisti prejeli obvestilo o tem, kje je vozilo, ki je bilo pred nekaj dnevi odtujeno na območju Dola pri Ljubljani.Policisti so vozilo kmalu izsledili na območju Viča in ga poskušali ustaviti. Voznik ni ustavljal na znake modre luči in sirene ter je vožnjo nadaljeval v smeri Vrhnike. Toda zaradi vozil pred seboj vožnje ni mogel nadaljevati in je peš zbežal iz vozila.Pri odpiranju vrat je trčil v službeno vozilo policije, ki je bilo v tem trenutku ob njem. Policisti so ga prijeli in mu odvzeli prostost. Nadaljujejo pa zbiranje obvestil glede suma velike tatvine in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo. Prav tako zoper voznika vodijo postopek o prekršku zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov.Včeraj zvečer sta se nam oglasila bralec in bralka, ki sta nam povedala približno enako zgodbo. Ta naj bi šla nekako takole: neki moški je z vozilom, po pripovedi enega naj bi šlo za črnega mercedesa, bežal pred več policijskimi vozili iz Ljubljane proti Vrhniki. Tam je menda prišlo do trčenja med njim in policisti, nato pa jo je voznik skušal ucvreti peš. A roka pravice ga je hitro dosegla in ga strpala v marico. Bralecnam je posredoval posnetek dogajanja.