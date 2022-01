Policija sporočila podrobnosti balonarske nesreče na Igu

Kot smo že poročali, se je danes na ljubljanskem barju zgodila nesreča pri pristajanju zrakoplova. Kot so sporočili iz policije, je do nesreče prišlo okoli 10. ure dopoldan med Škofljico in Igom. Dva balona na topel zrak sta danes krenila iz okolice Bistre v Avstriji in nameravala opraviti enourni polet. Pristati so želeli na Barju. Enemu balonu je to uspelo brez težav, drugemu se je primerila nesreča, kjer je balon s košaro trčil v travnik. Kaj je točen vzrok nesreče, policisti še niso razkrili, saj preiskava še poteka. Za zdaj so si kriminalisti ogledali kraj dogodka, opraviti morajo še vse razgovore z udeleženci idr. Po do zdaj znanih informacij je ob pristanku na Barju pihal tako močan veter, da so štirje ljudje padli iz košare balona. Točen vzrok nesreče pa bo lahko podan šele po končani preiskavi.

V času nesreče je bilo v balonu šest oseb, pet izmed njih Belgijcev, en Slovenec. V nesreči so se poškodovali štirje, in sicer 55-letni pilot zrakoplova, 28- in 54-letni potnici, vsi trije državljani Belgije, in pomožni pilot, 67-letni državljan Slovenije. Stopnja poškodb za zdaj še ni znana, niso pa v življenjski nevarnosti. Vsi poškodovani so bili odpeljani s kraja nesreče odpeljani v ljubljanski UKC, kjer ostajaju na zdravljenju. Kot so po Twitterju sporočili iz UKC, so trije izmed poškodovancev težje poškodovane, eden pa laže.

Drugi balon je pristal varno, v njem so bile tri osebe. Belgijski državljani so v Slovenijo prišli skupaj s svojo balonarsko opremo.

Ob nesreči so bile na delu vse reševalne službe, med njimi tudi gasilci, ki so preprečili, da bi prišlo do morebitne eksplozije, in helikopter za prevoz poškodovanih. Vzrok za nesrečo še ni znan. Policisti so opravili ogled kraja na katerem je prisoten tudi preiskovalec letalskih nesreč. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in vodijo kriminalistično preiskav, ki se bo nadaljevala tudi v naslednjih dneh. O vseh ugotovljenih okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Leta 2012 tragedija na Barju

Do hujše balonarske nesreče je v Sloveniji sicer prišlo leta 2012, prav tako na Barju, ob tem je balon tudi zagorel. V nesreči so umrli štirje ljudje, osem poškodovanih je bilo v kritičnem stanju. Balon je takrat vzletel kljub nestanovitnemu vremenu in napovedi neviht.