Policija sporočila nove podrobnosti družinske tragedije v Kopru

Po včerajšnjem tragediji na Markovcu, kjer je 79-letni oče ustrelil svojo 28-letno hčer, nato pa si sodil sam, je vodja sektorja kriminalistične policije PU Koper Primož Ogrinc predstavil nove podrobnosti tragičnega nedeljskega dogajanja. Ob 13.37 so prejeli klic nekoga, da je na Krožni cesti v Kopru slišal strele. »Sledilo je še več klicev, na kraj pa so bili napoteni kriminalisti in policisti. Kot so ugotovili, sta bila poškodovana 28-letnica, slovenska državljanka z urejenim bivanjem v Švici, in 79-letni moški, stanujoč na naslovu. Oba so reševalci odpeljali v SB Izola, kjer so ugotovili, da je ženska dobila strelno rano in poškodbo na levem licu, moški pa je umrl v bolnišnici.«

Ogrinc je pojasnil, da je bila 28-letnica skupaj s partnerjem v zadnjih dneh pri očetu. »Ko sta zapuščala stanovanje, ju je oče pospremil do vrat. Ko je partnerju pridržala vrata dvigala, pa jo je oče ustrelil v lice. Trenutno je na zdravljenju, njeno stanje je stabilno.« Kot je še povedal, žrtev zaradi poškodb še niso mogli spregovoriti, so pa z njo vzpostavili komunikacijo prek sporočil. Partner 28-letnice se je z dvigalom že spustil v pritličje, a se je takoj, ko je slišal strele, vrnil po stopnicah in poškodovani partnerici pomagal. Slišati je sicer bilo dva strela.

Oče je hčer ustrelil s pištolo manjšega kalibra. Nobeden od udeleženih ni bil predhodno obravnavan zaradi kaznivih dejanj, kot je povedal Ogrinc, se je tudi 79-letnik pred kratkim vrnil iz Švice. »Motiv je za zdaj neznan. Oče ni z ničimer nakazal, kaj bi lahko storil. Orožje je sicer imel nezakonito. Zadevo bomo glede na njegovo smrt zaključili s poročilom na tožilstvo.«