Policisti PU Koper so potrdili identiteto ženske, ki je umrla v Izoli. Gre za 63-letno Ljubljančanko. Vzrok smrti bo potrdila obdukcija. V sredo popoldne so iz morja v Simonovem zalivu potegnili žensko truplo . Bila je v vodi do pasu, naenkrat se je zgrudila, kar je opazil reševalec iz vode. Reševalci so jo oživljali, vendar neuspešno.