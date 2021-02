Policija sporočila, kdo je umrl v hudi nesreči

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, ki se je končala s smrtnim izidom . Ugotovili so, da je 22-letni moški vozil osebni avtomobil iz smeri Oplotnice na lokalni cesti Dobriška vas–Oplotnica. V levem ovinku je zapeljal na desno bankino, nato pa sunkovito zavil v levo, preko lokalne ceste v gozd, kjer je trčil v drevo. V vozilu je bil sam in je na kraju nesreče umrl. V vozilu je ostal ukleščen in so ga s tehničnim posegom iz vozila spravili gasilci, so sporočili s PU Maribor.Policisti so odredili izdelavo nekaterih izvedeniških mnenj. Po zaključku preiskave bodo pristojnemu tožilstvu podali poročilo.