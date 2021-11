Policija sporočila, kaj se je zgodilo s 45-letnico, ki so jo iskali več kot 16 ur

Policija je preklicala iskanje 45-letnice, ki so jo aktivno iskali od petka zvečer. Dopoldne jo je v iskalni akciji s pomočjo termovizije v tolmunu ferate Jerman v Gozdu - Martuljku živo našla posadka policijskega helikopterja. Gorski reševalci so jo zatem z vrvno tehniko dvignili na vrh ferate, od tam pa jo je vojaški helikopter odpeljal v zdravstveno ustanovo.

V iskalni akciji so sodelovali kranjskogorski gorski reševalci in gorska policijska enota z ekipo policistov PP Kranjska Gora. Ženska je med spuščanjem po ferati zdrsnila in po padcu poškodovana obležala v tolmunu v vpadnici ferate. Bila je povsem brez opreme za tovrstni plezalni objekt.

Policija: Takih podvigov se ne lotevajte tako neresno

Policija opozarja, da so tudi sicer ferate namenjene vzpenjanju in ne sestopanju. »Če bi ženska ta del, kjer je zdrsnila, premagala, bi jo čakal se težji del in, kot kaže, bi bilo reševanje potrebno v vsakem primeru. Ljudje naj se takih podvigov ne lotevajo tako neresno in nepripravljeni, ker s tem tvegajo življenje.« 45-letnica je bila pogrešana bila od petka popoldne. »Hvala ekipam za sodelovanje in pomoč. Brez takega sodelovanja, profesionalnosti ekip in razpoložljive opreme, bi bil razplet lahko drugačen,« so policisti zapisali v sporočilu za javnost.