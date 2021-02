Policija sporočila identiteto mrtve ženske

Slovenska policija je na prošnjo nemških kolegov v začetku letošnjega leta objavila fotografijo neznane ženske , ki je bila 14. decembra 2020 v Nemčiji najdena mrtva, saj so imeli podatke o možnosti, da je v preteklosti živela tudi v Sloveniji.Po ocenah policije bi lahko bila iz vzhodnoevropske regije. Ocenili so, da je stara od 35 do 50 let, vitke postave, visoka 166 cm in težka 63 kilogramov. Dodali so, da ima rjave oči, temno rjave daljše skodrane lase, na desni nogi pa tetovažo v obliki rože.Policija je zdaj preklicala poziv k prepoznavi in posredovanju informacij o ženski, saj je bila njena identiteta ugotovljena.S preiskavami DNK je bilo ugotovljeno, da gre za 49-letno madžarsko državljanko.