Policija serijskega vlomilca dobila s prsti v marmeladi

Policisti postaje Piran so oktobra in novembra obravnavali več vlomov v poslovne objekte na območju Lucije, poroča koprska policijska uprava.



Ob ogledih krajev dejanj in z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je nekdo v noči na 15. oktober vlomil v gostinski lokal v avtokampu Lucija, od koder je ukradel 580 evrov gotovine in alkoholne pijače.



13. novembra so policisti obravnavali vlom v poslovni prostor optike, od koder je neznani storilec odnesel 57 kosov različnih očal ter s tem lastnika oškodoval za več kot 4.000 evrov.



Tri dni kasneje so policisti obravnavali vlom v poslovni prostor avtobusnega podjetja v Luciji, kjer je storilec iz trezorja ukradel 2.150 evrov. Najdeni dokazi Z zbiranjem obvestil in dokazov so policisti za dejanja utemeljeno osumili 42-letnega moškega iz Lucije. »Pridobili so odredbo sodišča za preiskavo stanovanja in drugih prostorov, ki jih osumljeni uporablja. 27. novembra v jutranjih urah, preden so policisti pristopili k realizaciji odredbe za hišno preiskavo pri osumljenem, so še opravili ogled kraja kaznivega dejanja vloma v poslovni prostor geodetske pisarne, prav tako na območju Lucije. Ob ogledu kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je storilec iz pisarne ukradel geodetsko merilno napravo, vredno 12.000 evrov. Med preiskavo stanovanja so policisti pri osumljencu našli del ukradenih očal, ki so izvirala iz vloma v optiko, in druge materialne dokaze, ki so dodatno potrdili, da je osumljeni vlomil v gostinski lokal v avtokampu Lucija.«



V poročilu PU Koper so zapisali, da je bila osumljencu po končani preiskavi odvzeta prostost. Naslednji dan je bil s kazensko ovadbo za tri vlome priveden k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, ki mu je po zaslišanju odredil pripor. Isti dan so policist našli tudi ukradeno geodetsko merilno napravo in jo vrnili oškodovanemu lastniku.