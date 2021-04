Policija razkriva, zakaj so trije kočevski Romi in Izolan ubili Slavca

V gozdu pri vasici Zgornje Duplice v občini Grosuplje so v petek, 19. marca, našli zvezano in po glavi poškodovano truplo 77-Kot je danes javnosti povedal, vodja sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana,se je kar pet moških dan prej v popoldanskem času pripeljali do območja, kjer je 77-letnik živel, avtomobil so v bližini parkirali in se nato peš odpravili v bližnji gozd, da z bivališča pokojnega ukradejo vrednejše predmete.Priljubljeni, imenovan tudi 'gozdni mož', jih je zalotil. Napadli so ga, pretepli in zvezali ter ga tako pustili ležati na tleh. Zatem so preiskali njegovo bivališče, od koder so odnesli 2000 evrov gotovine in dva mobilna telefona.Nesrečnik je nato zvezan in brutalno pretepen v hudih mukah umiral skoraj 24 ur. Kriminalisti PU Ljubljana so zdaj razvozlali, kdo je odgovoren za brutalni umor. Sodišče je odredilo pripor za tri kočevske Rome, in sicer za 24-letnega, 19-letnega, leto dni starejšega bratain pri njuni družini živečega 23-letnega bratranca