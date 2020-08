Policija razkriva, zakaj je Martin (47) živo zažgal Natašo (44)

Prepiru sledilo grozljivo dejanje

Moški, ki je v okolici Grosupljega v sredo zvečer zažgal svojo partnerico, nato pa se je, je bil priveden k preiskovalni sodnici.Kot smo že poročali, je 47-letniosumljen, da je v četrtek polil z bencinom in zažgal svojo ženo, 44-letno, ki jo je nato hudo poškodovano na dvorišču hiše v Mali Račni našel njen sin.Preberite tudi:Natašo so odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Njeno življenje je ogroženo, je danes sporočila policija, ki je po prijavi dogodka v četrtek začela iskalno akcijo za Zavirškom. Prijeli so ga v petek zvečer po obvestilu občanov v Mali Račni. Pri prijetju se ni upiral.Po do sedaj zbranih obvestilih je Zaviršek utemeljeno osumljen poskusa umora. Osumljen je, da je po prepiru z vnetljivo tekočino polil ženo in jo zažgal. Motiv za dejanje je glede na sedaj znane podatke maščevanje, poroča PU Ljubljana.Zaviršek je bil danes priveden k preiskovalni sodnici, ta pa mu je odredila pripor. Policisti nadaljujejo preiskavo, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno tožilstvo.