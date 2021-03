V Sloveniji prali denar iz goljufij v tujini (VIDEO)

​​Zagrožena kazen do 10 let

Podkupnine za kredite

Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto sektorja kriminalistične policije PU Ljubljanaje predstavil nekatere podrobnosti dveh ločenih preiskav.V začetku preteklega tedna so kriminalisti izvedli zaključek obsežne kriminalisti s področja pranja denarja, ki ga je izvajala hudodelska združba vsaj petih osumljenih oseb. Na podlagi odredb so izvedli 25 hišnih preiskav, trem osumljencem je bila odvzeta prostost. Preiskovalni sodnik je za vse tri odredil pripor. Osumljence je policija v preteklosti že obravnavala.Osumljene osebe so v hudodelskih združbi izvajale pranje denarja iz predhodnih kaznivih dejanj goljufij, ki so bila storjena v tujini iz t. i. direktorske goljufije, kjer so neznani storilci prevzeli identiteto direktorja družbe in zahtevali plačilo denarnih sredstev na druge račun, v tem primeru na račune slovenskih družb. Tuje družbe so oškodovali za okoli 300.000 evrov. Slovenska policija je uspela zavarovati preko 170.000 teh evrov ravno na računu slovenske pravne osebe.​Med hišnimi preiskavami so zasegli tudi veliko listinske dokumentacije in elektronskih naprav, tudi večjo količino gotovine dve pištoli, boksar in nekaj prepovedanih tablet.Goljufija je potekala tako, da so neznane osebe prevzel identiteto direktorja, ustvarili so zelo podoben e-naslov, kot ga ima podjetje, poslali zahtevek družbi za izplačilo sredstev in navajali, na kateri račun je treba poslati denar. Tisti, ki je pristojen za izplačevanje sredstev v podjetju, je bil prepričan, da komunicira z direktorjem ali finančnikom družbe. Gre predvsem za Veliko Britanijo. Žrtev je več, tri do pet podjetij, večinoma v tujini. Koliko jih je dejansko, bodo še ugotovili. Osebe, ki so izvršile goljufije, slovenski policiji niso znane, morda so znane tujim varnostnim organom, v tem primeru britanskim, je pojasnil Rupnik. Kazen za pranje denarja v hudodelski družbi je lahko tudi do 10 let.V drugem, ločenem postopku pa so konec tedna policisti izvedli preiskavo zaradi korupcijskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Izvedli so več hišnih in osebnih preiskav. ta postopek je povezan z v preteklosti zaključenim predkazenskim postopkom, ki je že dobil sodni epilog. Gre za področje odobravanja kreditov v višini okoli 34 milijonov evrov različnim pravnim in fizičnim osebam. Skupni znesek podkupnin, ki je bil dan za odobritev teh kreditov, presega 250 tisoč evrov. ker pa je predkazenski postopek še v teku in poteka kriminalistična preiskava, več podatkov ni mogel razkriti. Potrdil je le. da gre za preiskavo v povezavi z nekaterimi bankami.