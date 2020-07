Policija razkriva podrobnosti o smrti v Fiesi

V torek okoli 16.30 so v Fiesi iz morja potegnili onemoglo osebo in jo oživljali do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči , a je dežurni zdravnik na kraju lahko ugotovil le, da je oseba umrla, je poročala uprava za zaščito in reševanje.Po podatkih policije gre za 80-letnega moškega iz Kranja.Policija sicer ni ugotovila nobenih sumljivih okoliščin, o samem vzroku smrti pa bo več znano po obdukciji, so za STA pojasnili pri koprski policijski upravi. Po neuradnih podatkih je bil moški srčni bolnik.