Policija razkriva podrobnosti jutranje nesreče: v vozilu ni več kazal znakov življenja

Kot smo zapisali,»Danes, 4. septembra ob 6.50 uri, se je na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, izven naselja Trnovo zgodila prometna nesreča IV. kategorije in v kateri je umrl 65-letni voznik osebnega avtomobila. Po sedanjih ugotovitvah je omenjeni voznik vozil po omenjeni nekategorizirani makadamski cesti izven naselja Trnovo, in sicer iz smeri regionalne ceste proti zaselku Zavrh. Po prevoženih 800 metrov, kjer vozišče poteka naravnost po rahlem klancu navzdol, na smernem vozišču brez označenih prometnih pasov voznik ni peljal po desni strani smernega vozišča na takšni oddaljenosti od njegovega roba, da bi potekal promet varno in neovirano. Iz neznanega razloga je zapeljal desno izven vozišča in po desetih metrih vožnje po brežini s prednjim delom avtomobila trčil v drevo, ki je od desnega roba vozišča oddaljeno en meter. Po trčenju v omenjeno drevo je vozilo obstalo, voznik po trčenju v omenjenem vozilu ni več kazal znakov življenja,« javnosti razkriva (nelektorirano) PU Nova Gorica.Zdravnica ZD Nova Gorica je na kraju nesreče potrdila smrt voznika in odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani za ugotovitev vzroka smrti. Poleg policistov so posredovali poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica.