Policija razkriva: na moped je sedel v takšnem stanju

Policisti PP Gorišnica so obravnavali 42-letnega voznika mopeda. V postopku je opravil hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, ki je bil pozitiven. Odklonil je izvedbo strokovnega pregleda. Odrejeno mu je bilo pridržanje in izdan plačilni nalog, so sporočili iz PU Maribor.