Policija razkriva, kako naj bi Luka zastrupil hčerko in bivšo

Najverjetneje je šlo za pomirjevala

Obravnavali so ga zaradi poskusa umora

Preberite še:

Odvetnik s pritožbo nad odrejeni pripor

Iz celjske policijske uprave so danes javnosti sporočili nekaj več informacij glede suma umora, osumljeni pa je 32-letni Luka Vlaović Vodja celjskih kriminalistovje dejal, da sta žrtvi zastrupljeni s pomirjevali. Kot je povedal, so bili policisti v torek zvečer iz celjske bolnišnice obveščeni, da so na zdravljenje sprejeli 36-letnico in njeno hčer, za kateri so sumili, da sta se zastrupili. V sredo zjutraj so prijeli 32-letnika, v preiskavi pa ugotovili, da jima je ob druženju ponudil hrano, po zaužitju sta obe zapustili njegove prostore in se napotili domov. Med potjo jima je postalo slabo, zato sta stopili v stik s sorodniki in poiskali zdravniško pomoč. Ugotovili so, da sta bili najverjetneje zastrupljeni s psihoaktivnimi snovmi oziroma pomirjevali. Podrobnosti glede snovi, ki bi lahko bile uporabljene, še nimajo, saj čakajo na rezultate nacionalnega forenzičnega laboratorija.Turk je še dodal, da so Vlaovića pred preiskovalnega sodnika s kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja poskusa umora in kaznivega dejanja grožnje privedli v petek dopoldne. Sodišče je medtem zanj že odredilo enomesečni pripor.Sicer pa je bil Vlaović v preteklosti že obravnavan zaradi kaznivih dejanj z znaki nasilja, tudi poskusa umora (po navajanju nekaterih medijev naj bi prestajal kazen zaradi poskusa uboja partnerja nekdanjega dekleta).»Glede motiva je še prezgodaj kar koli povedati, saj preiskava še poteka. Opravljena je bila tudi hišna preiskava, pregledana bo dokumentacija in komunikacije, skratka vse tisto, kar je pomembno za dokazovanje vseh okoliščin kaznivega dejanja,« je še dejal prvi celjski kriminalist.Kot danes piše Večer, naj bi odvetnik osumljencapovedal, da piše pritožbo na sodišče zaradi odreditve pripora zoper klienta. Neuradno, namenjeno njegovi uporabi ...