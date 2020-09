Policija razkrila, zakaj naj bi streljali pred lokalom na Goriškem

Večkrat streljal na bežečega

Policisti so se lotili preiskave. FOTO: Sibila Peternelj

Ovadili osumljenca in oškodovanca

Novogoriški kriminalisti so preiskali okoliščine poskus uboja oz. streljanja pred gostinskim lokalom na Rejčevi ulici v Novi Gorici, v katerem je bilo konec maja letos udeleženih več oseb.Policisti so bili 26. maja ob 17.09 uri obveščeni o streljanju pred enim od lokalov v Rejčevi ulici v Novi Gorici. Takoj po prijavi so bile na omenjeni kraj napotene policijske patrulje in kriminalisti z območja PU Nova Gorica, vendar na kraju ni bilo nikogar odvpletenih. Policisti in kriminalisti so na kraju zbirali prva obvestila, zavarovali kraj, po predhodnem obveščanju preiskovalnega sodnika in državne tožilke opravili ogled kraja dejanja ter opravili prva nujna opravila z namenom, da bi ugotovili vse okoliščine strelskega obračuna na Goriškem.V nadaljevanju preiskave je bilo ugotovljeno, da sta se v popoldanskem času pred gostinski lokal, okrog 17. ure, pripeljala z belim osebnim avtomobilom znamke Citroen C1, hrvaških registrskih številk, pripeljala dva moška, stara 24 in 42 let, oba državljana Hrvaške. Oba sta takoj pristopila k 38-letnemu moškemu, ki je sedel za mizo pred lokalom. Najprej sta se verbalno sprla 42-letni in 38-letni moški, pri tem pa je 42-letni moški drugemu udeležencu spora tudi resno zagrozil z napadom na življenje in telo in pri tem pokazal pištolo, ki jo je imel za svojim hlačnim pasom. Verbalnemu je sledil fizični spor, pri čemer je 38-letni moški odrinil 42-letnika, nato pa se je v spor vmešal še 24-letni moški. Slednji je 38-letnika s kovinskim predmetom udaril po zatilju. Kljub prejetemu udarcu je 38-letnik mlajšega moškega s silo telesa najprej zvrnil na tla, mu odvzel kovinski predmet in ga večkrat udaril po različnih delih telesa.Zatem je 38-letnik stekel proti parkiranemu citroenu C1 in se s kovinskim predmetom znesel nad vozilom. Takrat je 42-letni moški izvlekel pištolo in z njo streljal proti 38-letniku. Slednji je nato v strahu za svoje življenje zbežal s kraja proti Prvomajski ulici, za njim pa je stekel tudi 42-letni moški in s pištolo še nekajkrat ustrelil proti bežečemu moškemu, a ga ni zadel. 38-letnemu moškemu se je med begom uspelo otresti njegovega zasledovalca. Celotno dogajanje pred lokalom in streljanje je zaznalo večje število ljudi, ki so bili takrat v bližini ter o tem obveščali policijo.Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da sta se oba osumljenca po dejanju zatekla v enega od stanovanjskih blokov, kjer sta začasno (neprijavljeno) prebivala. Ob prihodu kriminalistov obeh osumljencev tam ni bilo več, v istem objektu je bil v večernih urah istega dne najdena pištola. Oba osumljenca sta v večernem času z osebnim avtomobilom zapustila območje Slovenije in odšla v sosednjo Hrvaško. Vozilo je upravljala ženska, ki se je kasneje v Slovenijo in je bila izsledena pozno zvečer. Na podlagivseh ugotovljenih dejstvih je policija sumila, da sta obema osumljencema po storitvi kaznivega dejanja aktivno pomagali dve sorodnici, saj sta aktivno sodelovali pri skrivanju storilčevega strelnega orožja kot tudi pri prevozu čez državno mejo ter jima tako omogočili pobeg iz naše države.Osebno vozilo, ki sta ga uporabljala osumljenca kaznivega dejanja in ga po pobegu skrila, je bilo najdeno dva dni po dogodku v Novi Gorici. Prav tako je bilo v okviru preiskave ugotovljeno, da je bil predmet kaznivega dejanja oz. pištola pred več leti ukradena oškodovancu v sosednji Hrvaški.Po dosedanjih ugotovitvah motiv za storitev kaznivega dejanja še ni povsem ugotovljen, ker sta storilca še vedno na begu, 38-letni oškodovanec pa ni želel sodelovati s kriminalisti. Kriminalisti so ugotovili, da naj bi bil dogodek povezan s predhodno izvršenimi kaznivimi dejanji izsiljevanja prijateljev in znancev osumljenih hrvaških državljanov. Kot izsiljevalec je bil kazensko ovaden 38-letni slovenski državljan, dejansko začasno stanujoč v Gorici v Italiji, v streljanju na Rejčevi ulici udeležen kot oškodovanec.Novogoriški kriminalisti so zoper 42-letnega in 24-letnega osumljenca konec junija letos podali kazensko ovadbo zaradi poskusa kaznivega dejanja uboja. Prav tako so 42-letnega osumljenca kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Prikrivanje – posest ukradene pištole. Za oba osumljenca na begu jesodišče izdalo evropski priporni nalog in mednarodno tiralico.Policija je v sklopu preiskave okoliščin dogodka in izsiljevanja ovadila tudi 38-letnega slovenskega državljana z območja Nove Gorice zaradi suma storitve kaznivega dejanja Grožnja in kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter 26-letnega državljana Slovenije in Severne Makedonije zaradi suma storitve kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami krive ovadbe, suma kaznivega dejanja Grožnja in suma storitve kaznivega dejanja Kriva ovadba.