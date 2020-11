Policija razkrila zadnje minute Nikovega (27) življenja

Sproščal se je plin, prižgana je bila peč

Zgodaj zjutraj v sredo, 4. novembra, je v Novi Gorici odjeknila eksplozija. Gasilci so pogasili požar, v notranjosti zapuščenega objekta pa našli zoglenelo moško truplo. Izkazalo se je, da gre za(27) iz Dornberka, očeta nekaj let stare hčerkice.Preberite tudi:Policija je danes razkrila nekatere podrobnosti strašne nesreče. Regijski center za obveščanje je policiste operativnokomunikacijskega centra PU Nova Gorica ob 3.04 obvestil o eksploziji v Novi Gorici. Ob gašenju požara na manjšem zapuščenem pritličnem objektu na dvorišču objekta nekdanjega podjetja so gasilci (15) našli zoglenelo moško truplo. Iz prostora so odstranili tudi tri deloma ožgane plinske jeklenke.Policisti in kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica ob pomoči strokovnjaka za požare in eksplozije iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija GPU ugotovili, da je moški najverjetneje v prostoru z ene od gospodinjskih plinskih jeklenk odstranjeval ventil, pri tem pa se je iz jeklenke prišel sproščati plin, ki je v zaprtem prostoru dosegel koncentracijo, potrebno za eksplozijo. Zaradi prižgane plinske peči v neposredni bližini (za ogrevanje prostora) je prišlo do močne eksplozije in požara. Ob eksploziji je z druge jeklenke, ki je bila priključena na plinsko peč, odtrgalo priključno cev za plin, zaradi česar je prišlo do nenadzorovanega uhajanja plina in gorenja.Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo, to pa so opravili na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Po opravljenem identifikacijskem postopku so potrdili, da je v eksploziji plinske jeklenke umrl 27-letnik z območja Mestne občine Nova Gorica.Novogoriški kriminalisti bodo po zaključku preiskave o ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.