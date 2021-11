Policija razkrila šokantno početje v jami

V četrtek zjutraj so policisti na Tolminskem obravnavali sum kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Neznanec je v časovnem obdobju zadnjih nekaj mesecev v podzemno jamo pod Smoganico (med Mostom na Soči in Tolminskim Lomom) in v rovih nastavil več pasti za odlov jamskih živali.

»Z ogledom, pri katerem so poleg policistov PP Tolmin sodelovale tudi druge pristojne službe (člani jamarske sekcije PD Tolmin in predstavniki Zavoda RS za varstvo narave), je bilo ugotovljeno, da se je v štiri najdene pasti ujelo vsaj štirinajst jamskih hroščev, ki sodijo med zaščitene živalske vrste. Ulovljene živali (hrošči) so bile z odlovom tudi usmrčene. Glede obravnavanega primera je Policija predhodno obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Policisti PP Tolmin primer preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja Nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami (po prvem odstavku 344. člena KZ-1),« so sporočili (nelektorirano) iz PU Nova Gorica.