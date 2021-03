Policija razkrila podrobnosti umora ženske (36)

V petek v popoldanskih urah se je na policijsko postajo Trebnje zglasil 44-letni moški in naznanil, da je doma umoril svojo ženo. Policisti so odšli na naslov v okolici Grosuplja, kjer so odkrili mrtvo 36-letno žensko. Smrt je nastopila kot posledica zadušitve. Vzrok za navedeno dejanje trenutno še ni znan.Osumljencu, ki s strani policije še ni bil obravnavan, je bila odvzeta prostost in bo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora, so sporočili s PU Ljubljana.Kot smo poročali, naj bi do umora prišlo v novejši hiši nad cerkvijo svete Lucije . Gre za par s triletnim otrokom.