Policija razkrila podrobnosti tragične nesreče, v kateri sta umrla moški in ženska

V ponedeljek ob 15.07 se je na na dolenjski avtocesti zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom , v kateri sta umrla 53-letni voznik in 55-letna sopotnica, poroča generalne uprava policije.Voznik (53) osebnega avtomobila je vozil po prehitevalnem pasu iz smeri Obrežja proti Ljubljani. Pri tem je zunaj naselja Karteljevo zapeljal čez desni prometni pas na pas za počasna vozila in trčil v zadnji del priklopnega vozila, ki ga je v tistem trenutku s tovornim vozilom v isti smeri vozil 40-letni voznik.Pri tem sta 53-letni voznik in 55-letna sopotnica v osebnem vozilu zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče.Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 164 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, 25 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi.Našteli so še 85 kršitev javnega reda in miru ter 61 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so 62-krat posredovali na javnih krajih in 23-krat v zasebnih prostorih. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli devet vozil.