Znane podrobnosti smrtne nesreče: moški omahnil 15 metrov v globino

Nedavno smo poročali o nesreči pri delu, ki se je zgodila pri gradu Borl. Nesreča se je zgodila ob demontaži gradbenega žerjava. Zaradi noči so sinoči ogled kraja nesreče prekinili in ga nadaljujejo danes. Zraven mariborskih kriminalistov in kriminalističnih tehnikov so v ogled kraja nesreče vključeni tudi strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija iz Ljubljane, delovni inšpektor in sodni izvedenec za žerjave.Ker gre za kompleksno preiskavo, bo ugotavljanje vzrokov za nesrečo in kako je do nje prišlo, predvidoma trajalo dalj časa.Do sedaj je znano, da je dela ob demontaži žerjava opravljalo 5 oseb, zaposlenih v slovenskem podjetju. V nesreči je umrl 70-letni delavec, doma iz Maribora, hudo pa sta se poškodovala še 39-letni Hrvat, ki so ga prepeljali v UKC Maribor in 32-letni moški iz Rač, ki pa so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Ptuj. Še dva delavca v nesreči nista bila poškodovana.