Policija razkrila podrobnosti: pod plazom ujeta moški in ženska

Včeraj malo pred poldnevom so bili celjski policisti obveščeni, da se je v Turskem žlebu na območju PP Mozirje sprožil snežni plaz in zasul dve osebi, 54-letno žensko in 50-letnega moškega. V času sprožitve je bilo na območju plazišča 11 ljudi. Gorski reševalci GRS Celje in ekipa HNMP z Brnika s helikopterjem SV so jo oskrbeli, z vitlom potegnili v helikopter in prepeljali v SB Celje.Dežurna ekipa HNMP iz Brnika je še eno poškodovano osebo s helikopterjem odpeljala iz Okrešlja v Logarsko dolino. Gorski reševalci GRS Celje, GRS Tržič in GRS Maribor so z lavinskimi psi preventivno sondirali območje plazu.Pri reševanju ponesrečencev in sondiranju plazu sta sodelovala gorska reševalna služba iz Celja in policist pripadnik gorske policijske enote. Moški ni potreboval zdravniške pomoči, žensko pa so oskrbeli v celjski bolnišnici.