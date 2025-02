Policija razkrila nove informacije o sobotnem požaru v Murski Soboti

V soboto pozno popoldne okoli pol šestih so morali posredovati tudi gasilci PGD Murska Sobota in PGD Bakovci. Regijski center za zaščito in reševanje jih je namreč aktiviral, ker je zagorelo v stanovanju na Lendavski ulici 19b v Murski Soboti. Gorelo je namreč v najvišjem nadstropju novejšega bloka, kjer ni bilo enostavno posredovati, razen z avtolestvijo.

Lahko bi bilo še huje, a so gasilci hitro posredovali.

Kot so na kraju dogodka povedali gasilci, so zaradi požara v osmem nadstropju bloka morali evakuirali stanovalce iz treh nadstropij. Veseli so tudi, da so s hitrim posredovanjem preprečili, da se ogenj ni razširil. O obsegu in vzroku za požar ter o materialni škodi so poročali tudi policisti: »Zagorelo je v stanovanju stanovanjskega bloka na Lendavski ulici 19b v Murski Soboti, kjer je stanovalka v bližini plišaste igrače prižgala predmet, ki je povzročil iskro, ki je zanetila tlenje na plišasti igrači, nato pa je zagorela postelja. Stanovalka je bila zaradi opeklin po roki prepeljana v Splošno bolnišnico Murska Sobota. V požaru je po nestrokovni oceni nastala materialna škoda v višini 15.000 evrov. Pogasili so ga gasilci PGD M. Sobota in PGD Bakovci,« je zapisal Ivan Pintarič, vodja izmene OKC murskosoboške policijske uprave.