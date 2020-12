Policija razkrila motiv za trojni umor in usodo štiriletnega otroka

Silvo Drevenšek naj bi moril iz maščevanja. FOTO: Facebook

Policija je predstavila nekaj podrobnosti trojnega umora v Gerečji vasi na božični dan., vodja kriminalistov PU Maribor, je povedal, da je 35-letnik moril iz brezobzirnega maščevanja, za kar je predpisana zaporna kazen najmanj 15 let, sodišče pa lahko izreče tudi dosmrtno zaporno kazen, če je za dve ali več kaznivih dejanj umora v steku določilo kazen zapora tridesetih let.Operativnokomunikacijski center Maribor je bil 25. decembra ob 16.35 po telefonu obveščen o poskusu umora v vasi v okolici Ptuja. Temu je sledilo še več klicev, tudi o tem, da se je storilec odpeljal s kraja zločina. Pred hišo je policijska patrulja ob 16.44 našla 58-letno ranjeno žensko, ki so ji sosedi nudili prvo pomoč. Moškemu (61), ki je obležal na tleh dnevne sobe, ni bilo več pomoči. V sosednji sobi so našli ranjeno žensko (35), ki je še kazala znake življenja, zato so jo reševalci ZD Ptuj oživljali, a neuspešno. Starejša ženska je kmalu umrla v Splošni bolnišnici Ptuj.Storilčevo vozilo so bo 16.50 opazili v isti vasi. Slišali so vpitje iz bližnje stanovanjske hiše, v kateri so ga opazili z nožem v rokah. Policisti so mu naročili, naj ga odvrže, pa se je z njim najprej porezal po vratu, šele potem ga je odvrgel. Policistom se je uprl, a so ga obvladali in uklenili in nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Potreboval je operativni poseg, potem pa je bil hospitaliziran v UKC Maribor.Storilec (35) je nekdanji večletni zunajzakonski partner 35-letnice, 58-letnica in 61-letnik pa sta bila njena starša. 35-letnik je imel težave s prekomernim uživanjem alkohola, kar se je v zadnjem času le stopnjevalo. V neposredni bližini njenih staršev sta si zgradila hišo, zvezo sta večkrat prekinila, pred mesecem dni pa sta se s partnerico dokončno razšla. Novembra so ga kaznovali zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 58-letnica ga je 27. novembra prijavila zaradi kršenja javnega reda in miru, zato so posredovali policisti in ugotovili, da je šlo za spor med nekdanjima partnerjema. Ker ​ni bilo zaznanih drugih kršitev, je policija o tem dogodku s poročilom obvestila CSD Spodnje Podravje – Enoto Ptuj.Policija je decembra prejela elektronsko sporočilo o težavah v družini 61-letnika, ki so ga povabili na več pogovorov na policijo, a ni predložil nobenih okoliščin, ki bi narekovale ukrepanje policije. Osumljeni tudi v preteklosti nikoli ni bil obravnavan zaradi kršitev javnega reda in miru ali kaznivih dejanj. Policiji informacije, ki krožijo med sosedi, da je 35-letnik napovedal pokol in se je družina iz strahu umaknila iz svoje hiše, niso bile znane. Sedaj pa je policija s kriminalistično preiskavo te navedbe potrdila, je še povedal Meglič.Preberite tudi:35-letnica se je decembra z otrokom odselila iz skupne hiše, v katero sta se z nekdanjim partnerjem vselila lani za božič, v hišo staršev. Na dan umora se je 16.30 sama podala v hišo, ki sta jo imela z nekdanjim partnerjem. Med prepirom jo je ta iz brezobzirnega maščevanja večkrat zabodel, potem pa odšel še v hišo njenih staršev in večkrat zabodel še njiju.Preberite tudi:(35) so 28. decembra v UKC Maribor odvzeli prostost, isti dan pa muje preiskovalna sodnica na Ptuju odredila pripor . Drevenšek je(35) zabodel pred njunim štiriletnim sinom. Mojčin brat pa je poleg sestre izgubil tudi mater učiteljico(58) in očeta(61).CSD se je po tragičnem dogodku vključil v zadevo in začel postopek odvzema otroka očetu. Sodišče je otroka začasno dodelilo stricu, edinemu preživelemu tragičnega dogodka.