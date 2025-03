Policija razkrila, kdo je osumljenec za povzročitev požara, v katerem je umrla Majda

Policija sumi 72-letnega moškega, ki se je hudo poškodoval v nedeljskem požaru v stanovanjski hiši v Trzinu, namerne povzročitve požara z uporabo jeklenk s plinom. Za posledicami požara je umrla 89-letna ženska, ki z osumljencem ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, življenje slednjega je še vedno ogroženo, so danes sporočili s PU Ljubljana.

Policisti nadaljujejo kriminalistično preiskavo okoliščin suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Osumljen je 72-letni moški, ki je zaradi hudih poškodb še vedno na zdravljenju. Motiv in druge okoliščine dogodka še preiskujejo in niso še jasni, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ni hotela v dom

Josip (72) in Majda (89) naj bi skupaj živela zadnjih 20 let. Četudi so včeraj s PU Ljubljana sporočili, da »vzrok smrti 89-letne ženske, ki s poškodovanim ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave«, pa smo lahko slišali, da naj bi bila zunajzakonska partnerja.

Josip naj bi se v Trzin priselil iz Hrvaške in z Majdo živel povsem običajno življenje, zadnja tri leta pa je še posebno skrbel za sostanovalko, saj je doživela možgansko kap.

Majda bi morala prav včeraj oditi v dom starejših občanov. Za to naj bi se zavzemala njena družina. A če gre verjeti enemu od sosedov, je Majda to zavračala: »Ni hotela v dom. Govorila je, da hoče umreti doma kot njena mama.« Proti njenemu odhodu v dom naj bi bil tudi Josip. »Jaz je ne dam nikamor,« naj bi pred kakšnimi štirinajstimi dnevi rekel eni od sosed, ko je prejel pismo. Če bi ostal sam, bi si najverjetneje moral poiskati drugo domovanje, saj hiša ni bila njegova.

