Policija razkrila, kaj vse so tokrat počeli protestniki

Tudi v petek so policisti na območju središča Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda, poroča ljubljanska policijska uprava. Po 19. uri se je na več ulicah v središču mesta zbralo nekaj sto protestnikov, ki so nato hodili in kolesarili po ulicah ter Trgu republike.Policisti so opravljali naloge varovanja državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.Pri varovanju shoda so policisti ugotovili kršitev po zakonu o javnih zbiranjih, dve kršitvi zakona o varstvu javnega reda in miru, zasegli so tudi pirotehniko in hladno orožje. Zaznali so 33 kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih ter površinah v Republiki Sloveniji, o katerih bodo obvestili pristojni inšpektorat.Nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo.