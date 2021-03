Policija razkriva: Gregor prišel prespat k staršem, mama umrla na kraju dogodka

Težave z odvisnostjo

V nedeljo se je zgodila družinska tragedija priv Zalogu pri Šempetru.(36) je do smrti zabodel mamoin poškodoval očetaPU Celje pojasnjuje, da je osumljenec večer prej prišel k staršem, kjer sicer ni stanoval, tam prespal in zjutraj z nožem napadel mamo. To je prebudilo očeta, ki ji je poskusil pomagati, a je sin poškodoval tudi njega.s PU Celje poroča: ​»Po do zdaj zbranih obvestilih je 36-letnik, ki sicer ni živel s starši, noč pred umorom prespal pri njiju ter v jutranjih urah iz še neznanega razloga do smrti zabodel mamo ter z nožem poškodoval tudi očeta. Mati je na kraju dogodka poškodbam podlegla, očeta so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Po trenutnih podatkih je njegovo zdravstveno stanje stabilno. 36-letnik je po tragičnem dejanju pobegnil s kraja dejanja. Kmalu po dogodku smo ga izsledili v bližini in mu odvzeli prostost. Osumljeni se prijetju ni upiral.«Mama je umrla na kraju dogodka, oče je v bolnišnici, a njegovo življenje ni ogroženo. Kot smo že pisali, nihče tudi ne ve, kaj je vodilo Gregorja k strašnemu dejanju. Neuradno je slišati, da naj bi le dan prej obiskal starše in prosil za denar, ki naj bi ga potreboval za mamila.Policija ob tem dodaja, da 36-letnika, ki ima težave z odvisnostjo od prepovedanih drog, do zdaj niso obravnavali zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilja v družini oziroma drugih kaznivih dejanj, povezanih z nasilnim vedenjem. »V preteklih letih smo ga trikrat kazensko ovadili zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ter obravnavali zaradi posameznih prekrškov s področja javnega reda in miru ter cestnega prometa. Osumljenca bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalnemu sodniku. Za storjeno dejanje mu grozi najmanj 15 let zaporne kazni.«