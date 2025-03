Policija prosi za pomoč, zaradi vrečke s hrano sredi mesta napadel žensko

V četrtek zvečer je neznani storilec oropal žensko sredi Nove Gorice. Nekaj po 19. uri je stopil do nje, ko je hodila proti Bevkovemu trgu, in jo fizično napadel. Želel si je prilastiti njeno vrečko z živilskimi izdelki in pri napadu uporabil silo telesa. Policija prosi morebitne priče za pomoč pri izsleditvi za zdaj neznanega storilca.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je oškodovanka pri napadu padla na tla, zaradi česar mu je uspelo odvzeti vrečko, v kateri je imela živilske izdelke v vrednosti nekaj evrov. Ženska pri padcu ni bila poškodovana. Po izvršenem kaznivem dejanju je zamaskirani neznanec stekel proti avtobusni postaji v neposredni bližini.

Storilca še iščejo

Policija, ki je bila o dogajanju obveščena ob 19.11, kljub številnim aktivnostim še ni izsledila napadalca. Neznanec je visok okoli 180 centimetrov in oblečen v temnejša oblačila.

Policija prosi vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije za razjasnitev okoliščin kaznivega dejanja ropa ter izsleditev še neznanega storilca, naj pokličejo policijsko postajo Nova Gorica ali interventno številko policije 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200.