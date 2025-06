Policija prosi za pomoč, ste videli nesreči v Ljubljani?

V nedeljo, 1. junija 2025, nekaj pred 18. uro, je v križišču Zoisove in Barjanske ceste prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Po do sedaj zbranih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker se eden od udeležencev nesreče ni ravnal po barvah luči na semaforju, oziroma je zapeljal v križišče pri rdeči luči.

V ponedeljek, 2. junija 2025, okoli 14. ure se je na Poljanski cesti zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani voznik osebnega vozila svetle barve in voznik mopeda. Neznani voznik je po trčenju, ne da bi nudil osebne podatke udeležencu, odpeljal s kraja.

Zaradi razjasnitev okoliščin policisti Policijske uprave Ljubljana prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodkih, da pokličejo 113 ali Policijsko postajo Ljubljana Center na telefonsko številko (01) 475 06 00. Prav tako pozivajo neznanega voznika, udeleženega v prometni nesreči na Poljanski cesti, da pokliče na podani številki oziroma se zglasi na Policijski postaji Ljubljana Center, Trdinova ulica 10, Ljubljana.