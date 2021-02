Policija prosi za pomoč, ste videli, kaj se je zgodil?

V soboto ob 19.22 uri, se je v semaforiziranem križišču Ptujske ceste in Ulice heroja Nandeta v naselju Maribor, zgodila prometna nesreča med voznikom osebnega avtomobila znamke Renault captur, modre barve in peško, ki je prečkala prehod za pešce in s seboj peljala psa na povodcu. Peška je bila v nesreči poškodovana, so zapisali na PU Maribor, kjer zdaj prosijo za pomoč.



»Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče, pozivamo morebitne očividce, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali pa na 02/450 2030,« so zapisali.



