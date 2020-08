Policija prosi za pomoč: ste videli Martina (47), ki naj bi zagrešil strašen zločin

Policija išče 47-letnega Martina Zavirška iz okolice Grosupljega. FOTO: PU Ljubljana

Policija poziva

Policija prosi za pomoč pri iskanju 47-letnega Martina Zavirška iz okolice Grosupljega



Visok je okoli 175 cm, močnejše postave. Ima zeleno modre oči, okrogel obraz in plešo na temenu. Oblečen je bil v modre kratke hlače. Nazadnje je bil viden 12. 8. 2020 okoli 21. ure v Mali Račni.



Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, policija prosi za informacije. Oseba po do zdaj zbranih podatkih ni nevarna, vseeno pa vse, ki bi ga morebiti opazili, opozarjajo na previdnost, naj se mu ne približujejo, ampak o tem nemudoma obvestijo policijo na 113.



Prav tako prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o iskani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Grosuplje na (01) 781 83 80, pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Grozljiv zločin se je zgodil v sredo zvečer v Mali Račni pri Grosupljem, ko je zagorela 44-letna Nataša Jerič Zaviršek . Kot smo poročali, jo je na lastnem dvorišču bržkone polil z bencinom in zažgal njen mož, 47-letni. To naj bi se zgodilo, ko se je ženska vrnila domov. V današnji tiskani izdaji Slovenskih novic lahko preberete pričevanje ene od sogovornic, ki je razkrila, da so se od hiše na vrhu hribčka po dolini razlegali kriki na pomoč : »Ležala je ob štirni, bila je hudo poškodovana. Hitro smo namočili brisače in smo jo začeli hladiti.« Pravi, da je poklicala še enega soseda, ki je gasilec in reševalec, kmalu je prišla pomoč. Ko so jo dajali na nosila, je kričala samo Martin, Martin, je še povedala ena izmed prvih, ki so poškodovani pomagali. Jerič Zavirškovo naj bi na dvorišču sicer našel njen sin.Opekline so bile tako hude, da je bilo ogroženo njeno življenje. Na PU Ljubljana smo vprašali, kakšno je zdravstveno stanje poškodovanke, a nam niso odgovorili. Povedali pa so, da osumljenca še vedno iščejo, torej njenega moža.{embed_foto_D30}754195{/embed_foto_D30}»Glede zadeve še ni novih informacij. Policisti še vedno iščejo pogrešanega 47-letnega partnerja poškodovane osebe. Po opravljenem ogledu policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in kriminalistično preiskavo, tudi zaradi sumov morebitnega kaznivega dejanja, kjer pa vloga posameznikov v tej zadevi še ni pojasnjena.«