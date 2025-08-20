Policija prosi za pomoč: ste kje videli Darka, ima neurejeno kratko brado ter več tetovaž
Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da znanci pogrešajo 58-letnega Darka Arliča iz Ljubljane.
Darko je visok okoli 170 cm, srednje postave, blede polti, sivih las s plešo, ima neurejeno kratko brado ter več tetovaž. Nazadnje je bil oblečen v kavbojke, kratko majico z vojaškim vzorcem, črn brezrokavnik, obute je imel črne čevlje. Znanci so ga nazadnje videli 4. avgusta 2025 na območju Ljubljane. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, policija prosi javnost za informacije.
Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.