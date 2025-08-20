Policija prosi za pomoč: ste kje videli Darka, ima neurejeno kratko brado ter več tetovaž

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da znanci pogrešajo 58-letnega Darka Arliča iz Ljubljane.

Darko je visok okoli 170 cm, srednje postave, blede polti, sivih las s plešo, ima neurejeno kratko brado ter več tetovaž. Nazadnje je bil oblečen v kavbojke, kratko majico z vojaškim vzorcem, črn brezrokavnik, obute je imel črne čevlje. Znanci so ga nazadnje videli 4. avgusta 2025 na območju Ljubljane. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, policija prosi javnost za informacije.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.