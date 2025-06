Policija prosi za pomoč: našli truplo neznanega moškega, na sebi je imel ta nakit (FOTO)

V sredo okoli 19. ure so v reki Dravi na območju Ptuja našli neznano moško truplo, pri čemer ni bilo vidnih znakov nasilja, poroča mariborska policijska uprava.

Ugotovljeno je bilo, da gre za moškega, starega med 30 in 50 let, svetle polti, močnejše postave, kodrastih kostanjevih in delno osivelih las s plešo.

Oblečen je bil v kratke hlače črne barve in kratko majico črne barve z rumenkasto črto in logotipom Slazenger, obut v natikače temno sive barve.

V obeh ušesih je imel okrogle uhane, ki so vidni na priloženih fotografijah.

V obeh ušesih je imel okrogle uhane. FOTO: Pu Maribor

Policija nadaljuje zbiranje obvestil o identiteti moškega in okoliščinah njegove smrti, ker pa doslej niso ugotovili njegove identitete, javnost prosijo za pomoč: »Vse, ki bi imeli koristne informacije v zvezi s pogrešanim oz. njegovo identiteto, naprošamo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.«