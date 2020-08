Policija prijela preko 40 ilegalnih prebežnikov na južni meji

Policisti PP Šentjernej so v četrtek okoli 11. ure na območju Gorjancev izsledili in prijeli 24 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V skupini so kriminalisti identificirali tudi človeka, ki jim je nudil pomoč pri nezakonitem prehodu. 27-letnemu državljanu Pakistana so odvzeli prostost, ga pridržali in ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z drugimi še potekajo.



Policisti PMP Obrežje pa so pri kontroli tovornega vozila registrskih oznak BiH na podvozju odkrili državljana Afganistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Predali so ga hrvaškim varnostnim organom.



Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Preloka (PP Črnomelj), Vrhe pri Dolžu (PP Novo mesto) in Bukošek (PP Brežice) izsledili in prijeli 21 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s sedmimi državljani Afganistana, šestimi državljani Bangladeša, petimi državljani Pakistana, državljanom Iraka, državljanom Maroka in državljanom Palestine še niso zaključeni, so sporočili iz PU Novo mesto.