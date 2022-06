Policija prijela moškega, ki je streljal v bližini srednje šole v Celju

Minulo sredo so iz PU Celje poročali o incidentu v bližini ene od srednjih šol v Celju. Neznanec je tam v zrak izstrelil nekaj nabojev in pobegnil.

Policija je včeraj moškega izsledila in mu odvzela prostost: gre za 23-letnega tujega državljana, ki ima prijavljeno bivanje v Celju. Zasegli so mu imitacijo pištole in ga po opravljenih preiskovalnih dejanjih izpustili na prostost. PU Celje piše: »Nadaljujemo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Po vseh zbranih obvestilih bomo o dejanju z ustreznim aktom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Celju. Hkrati bomo upravni enoti predlagali, da se tujcu razveljavi dovoljenje za prebivanje, saj obstajajo resni razlogi za sum, da ne bo spoštoval pravnega reda Republike Slovenije in bo še naprej izvrševal kazniva dejanja oziroma prekrške.«