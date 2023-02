Policija prijela moškega, ki je preprodajal kokain (FOTO)

V preteklem tednu so velenjski policisti opravili hišno preiskavo pri 33-letnemu moškemu iz Velenja, za katerega so sumili, da se ukvarja s preprodajo prepovedanih drog. Pri hišni preiskavi so našli 29 zavitkov kokaina, pripravljenega za prodajo. Prav tako so našli in zasegli več pripomočkov za pakiranje in preprodajo droge, ter več predmetov, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivih dejanj. Odjemalci so namreč, namesto z gotovino, drogo kdaj plačali tudi z ukradenimi stvarmi, so sporočili s PU Celje.

33-letnemu Velenjčanu so policisti odvzeli prostost ter ga s kazensko ovadbo, zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika-1, privedli k preiskovalnemu sodniku.

Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. Za očitano kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od enega do desetih let.