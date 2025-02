Policija prijela dva znana vlomilca! Škoda zaradi tatvin presegla dva milijona evrov

Policisti PP Koper so pred kratkim prijeli dva možakarja, ki se preživljata z vlamljanjem. Kot je dejal načelnik Ensad Nadarević, je premoženjska kriminaliteta najbolj izstopajoče področje njihovega dela, ob tem pa zagotovil, da število kaznivih dejanj ne narašča.

V preteklem tednu so policisti odvzeli prostost 35-letniku, ki je vlamljal na območju PU Koper, pa tudi drugje po Sloveniji, in sicer kar v času prostih izhodov, saj je prestajal zaporno kazen v obliki t. i. vikend zapora. Pri njem so opravili hišno preiskavo in zasegli nekaj ukradene robe, zdaj pa ga tako sumijo štirih kaznivih dejanj velike tatvine. Vlamljal je v poslovne prostore in kradel predvsem računalnike in računalniško opremo, v enem primeru pa je poskušal vlomiti v stanovanje. Zdaj je v priporu, policija pa preverja tudi njegove druge domnevne grehe.

Poškropil varnostnika

V priporu se mu je pridružil tudi 34-letni Koprčan, osumljen roparske tatvine. Ko ga je 9. januarja pri izvršitvi vloma v enega od gostinskih lokalov v Kopru zalotil varnostnik, se je namreč fizično uprl in varnostnika poškropil z agresivnim čistilom. Kljub temu ga ja ta zadržal, policisti pa so storilcu zasegli ukradene stvari, vlomilsko orodje in doma našli še drugo ukradeno robo. Ovadili so ga zaradi roparske tatvine in petih velikih tatvin.

Na območju PU Koper je bilo lani 462 kaznivih dejanj velike tatvine, največkrat pa so storilci obiskali hiše v naseljih. »Škoda, povzročena s temi kaznivimi dejanji, je znašala skupaj prek dva milijona evrov,« še dodaja Nadarević. Preiskanost teh kaznivih dejanj se sicer giblje okoli 30 odstotkov.