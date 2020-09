Novomeški policisti so v torek zvečer v Brezju odvzeli prostost 26-letniku, ki je pijan kršil javni red in mir ter se tudi po prihodu policistov ni pomiril. Odpeljali so ga na policijsko postajo.



Podobno se je zgodilo tudi 39-letniku iz Brežic, ki je nekaj pred 20. uro pijan kričal na svojo nekdanjo partnerico in jo žalil. Ker ni upošteval ukazov policistov in je kršitev nadaljeval, so ga vklenili in odpeljali v prostore za pridržanje, poroča PU Novo mesto.