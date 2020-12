Policija pri osumljencu udeležbe na protestih, ki so Ljubljano spremenili v vojno območje

Ljubljanski kriminalisti so danes v povezavi z nasilnimi izgredi v četrtek, 5. novembra , na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 39-letnem osumljencu iz Ljubljane.Policisti zbirajo obvestila zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja hujskanja k upiranju po prvem in drugem odstavku 302. člena KZ-1 in sodelovanja v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje po prvem in drugem odstavku 301. člena KZ-1. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo. Za prvo omenjeno kaznivo dejanje je najvišja zagrožena sankcija zaporna kazen do treh let, za drugo pa od šestih mesecev do treh let.Kot je znano, so bili četrtkovi protesti 5. novembra za slovenske razmere zelo nasilni. Sprva je k protestom pozivala skupina Anonymous Slovenija, ki pa je kasneje zanikala, da je organizator nasilja. Na Trgu republike se je kljub prepovedi zbiranja ljudi zbralo nekaj sto posameznikov. Posamezne skupine so se nato v središču Ljubljane uprle in niso upoštevale ukazov policije. Nekateri so v policiste metali granitne kocke in druge predmete, uporabljali pa so tudi pirotehniko. Policistom je šele okoli 20. ure tudi ob uporabi vodnega topa uspelo razgnati skupine, ki niso upoštevale ukazov, središče Ljubljane, nad katerim je ves čas krožil helikopter, pa se je spraznilo.Preberite tudi:Poškodovanih je bilo nekaj policistov, najhuje pa jo je skupil fotograf, ki so ga morali po udarcu v glavo odpeljati v UKC Ljubljana na operacijo čeljusti. Več o tem preberite tukaj:Eden izmed protestnikov,, je čez nekaj dni na RTV Slovenija v oddaji Tednik pojasnjeval, kako se lahko novinarji in fotoreporterji izognejo tepežu in posledičnim morebitnim poškodbam na protestih. Na RTV Slovenija so se zaradi prispevka posuli s pepelom.