Policija prepoznala osebi, ki sta iz državnega gozda odpeljali javor

Policisti iz Dolenjskih Toplic so v petek zjutraj v Soteski ustavili tovorno vozilo, ki je prevažalo deblo javorja, ki ga je nekdo iz državnega gozda na območju Podstenic posekal dan prej.

V postopku so ugotovili, da voznik in sopotnik ne vesta točno povedati, kjer in kako sta prišla do debla, pod katerim se je šibilo tovorno vozilo. Izkazalo se je, da 71-letnega voznika in 51-letnega sopotnika poznajo iz prejšnjih postopkov.

Nadalje so ugotovili, da je za zadnjega sodišče zaradi prejšnjih kaznivih dejanj razpisalo tiralico. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v pridržanje, posekano deblo pa so prevzeli revirni gozdarji. Osumljenca bodo kazensko ovadili.