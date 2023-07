Policija prejela več informacij, da so videli pogrešanega Tilna Šuberja. To so ugotovili

Danes od 8. ure se nadaljuej iskalna akcija za pogrešanim 21-letnim Tilnom Šuberjem. Iščejo ga v naseljih v Breginjskem kotu v občini Kobarid, pri Nadiži, policisti in prostovoljci ga iščejo tudi na levi strani reke Soče. Iz Polciisjke uprave Nova Gorica javljajo, da so ga še tretjič zapored iskali tudi na območju Tolminskih korit (skupno ime za korita reke Tolminke in Zadlaščice blizu Tolmina) vse do naselja Žabče v širši okolici v občini Tolmin.

Policistom PP Tolmin so se pri dopoldanskem iskanju pridružili tudi pripadniki GRS Tolmin in gasilci PGD Tolmin, vendar pogrešani ni bil najden. Tudi danes je bil v iskanje pogrešanega v Zgornjem Posočju vključen helikopter Letalske policijske enote, pogrešanega so prejšnje dni iskali tudi vodniki s psi za iskanje pogrešanih oseb.

Številne aktivnosti v zvezi z iskanjem pogrešanega 21-letnika izvajajo tudi policisti na območju Policijske uprave Koper, kjer so bili o pogrešanju 21-letnega Tilna Šuberja obveščeni 15. julija 2023 zvečer.

Dobili več informacij, da so ga videli

Policisti PU Nova Gorica nadaljujejo z zbiranjem dodatnih obvestil, izmenjujejo si informacije s koprskimi kolegi in izvajajo druge aktivnosti (pridobivanje video posnetkov, preverjanje več informacij o opažanju pogrešanega na različnih območjih, svojce dnevno seznanjajo o izvedenih in načrtovanih aktivnostih ipd.), da bi čim prej našli pogrešanega 21-letnika.

»Prav tako smo v teh dneh pridobili in v nadaljevanju preverili več obvestil o pogrešani osebi, vendar se je kasneje izkazalo, da ne gre za pogrešanega 21-letnega Tilna Šuberja. Nenazadnje smo preverili tudi pridobljene posnetke moškega z dne 17. julija 2023, ki je bil v naslednjih dneh ponovno opažen na Kobariškem in je bil po opisu podoben pogrešani osebi. Ob včerajšnji ponovni informaciji se je izkazalo, da ne gre za pogrešanega Tilna Šuberja, ampak domačina iz Zgornjega Posočja, ki je po opisu podoben pogrešanemu 21-letniku,« so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.

Kljub večdnevni iskalni akciji policisti PU Nova Gorica in drugi sodelujoči, ki so vključeni v iskalno akcijo, pogrešanega še niso našli. Zato širšo javnost ponovno zaprošajo, da jim morebitne podatke o pogrešanem sporočijo na znano interventno številko Policije 113, pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon policije 080 1200.

Opis pogrešane osebe

Tilen je visok približno 182 cm, suhe postave, težek približno 75 kg, ima nekoliko daljše temne rjave lase, modre oči, oblečen v kratke hlače in črno majico brez rokavov, obut v črne športne copate znamke Nike. Očal in nakita ne uporablja, govori slovenski in angleški jezik.

Na levi roki (podlaht) ima brazgotino od ureznine.