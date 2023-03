Policija prejela klice šokiranih voznikov: poglejte, kako je vozil romunski voznik (FOTO)

V ponedeljek nas je par voznikov obvestilo, da so na avtocesti opazili voznika tovornega vozila s priklopnikom, ki je vozil brez ene pnevmatike, so sporočili s PU Celje.

Policisti Postaje promete policije Celje so voznika, romunskega državljana, ustavili na izvozu iz avtoceste v Dramljah. Ugotovili so, da je zaradi neustreznih pnevmatik, na drugi osi priklopnega vozila razneslo desno pnevmatiko, ki se je popolnoma razletela. Voznik napake na vozilu ni opazil in je brez pnevmatike vozil dlje časa, tako, da se je platišče popolnoma deformiralo.

FOTO: PU Celje

Zaradi dolgotrajne vožnje brez pnevmatike je bila tudi druga pnevmatika na desni strani preobremenjena in je obstajala velika verjetnost, da jo raznese.

Voznik je na priklopnem vozilu prevažal gradbene pripomočke in opažne plošče.

FOTO: PU Celje

Priklopno vozilo so celjski policisti na podlagi 76. člena ZMV-1 izključili iz prometa, do odprave tehnične neurejenosti. Vozniku pa izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju.

FOTO: PU Celje

Vožnja s takšnim, tehnično neurejenim vozilom, predstavlja veliko nevarnost za udeležence v cestnem prometu in tudi za samega voznika, saj je stabilnost vozila vprašljiva.