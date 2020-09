Policija preiskuje uboj moškega na Goriškem

Kriminalisti in policisti novogoriške policijske uprave preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja uboja na Goriškem, kjer je zaradi telesnih poškodb v zdravstveni ustanovi včeraj umrla ena oseba. Gre za moškega. O kaznivem dejanju so obvestili tudi pristojne pravosodne organe. Po poročanju Primorskih novic naj bi moškega pred dnevi močno pretepli v Novi Gorici.



Kriminalisti vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo in zbirajo obvestila zaradi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zoper življenje in telo ter bodo o vseh znanih okoliščinah sproti obveščali pristojno državno tožilstvo.



Ker preiskava v zgodnji fazi predkazenskega postopka še vedno poteka, zaradi interesa preiskave drugih podatkov v tem trenutku še ne morejo posredovati, je pojasnil Dean Božnik, predstavnik za stike z javnostjo novogoriške policijske uprave.



Več sledi ...