Policija preiskuje požig in poskus uboja

Okoli 2. ure so bili policisti obveščeni o požaru v stanovanjski hiši na območju policijske postaje Ljutomer. Zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje požiga in kaznivo dejanje poskusa uboja.



Osumljencu je bila odvzeta prostost in je v policijskem pridržanju. Ena oseba ima lažje opekline. Policisti o zadevi še zbirajo obvestila.



Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so bile ob 2.10 zaradi požara v naselju Plešivica aktivirane enote PGD Ljutomer, Radomerje, Spodnji Kamenščak, Gresovščak in Ivanjkovci. Požar so do prihoda gasilcev pogasili lastniki hiše. Gasilci so prostore prezračili, pregledali s termovizijsko kamero in kraj protipožarno zavarovali.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: