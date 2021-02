Policija preiskuje nevarnega voznika megana. Ste ga videli?

Vozilo, ki ga je vozil nevarni voznik. FOTO: PU Ljubljana

Ljubljanski prometni policisti so včeraj okoli 15. ure obravnavali kaznivo dejanje nevarne vožnje. Znani voznik osebnega avtomobila renault megane, zelene barve, je nevarno vozil v cestnem prometu na relaciji Pot za Brdom, avtocesta A2, Koseze, hitra cesta do krožišča Tomačevo, Tomačevska cesta, ulica Tomačevo, Stožice, Cesta na Brod ob reki Savi do Jarškega proda.»Vse priče nevarne vožnje oziroma udeležence, ki jih je voznik ogrožal, prosimo, da pokličejo 113 ali prometno policijo Ljubljana, Grič št. 56, na telefonsko številko 01 583 88 20,« so zapisali v sporočilu.