ZAVAROVANA ŽIVALSKA VRSTA

Policija preiskuje mladoletnika, ki je ustrelil štorkljo

Javnost že nekaj dni pretresa posnetek, ki prikazuje mladoletnika iz Slovenske Bistrice, ki z zračno puško strelja na belo štorkljo, sicer zavarovano živalsko vrsto.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: DOPPS 
Fotografija je simbolična. FOTO: DOPPS 

STA, A. G.
18.08.2025 ob 22:10
STA, A. G.
18.08.2025 ob 22:10

Mediji poročajo, da ptica streljanja ni preživela. Dogodek preiskuje policija, za takšno dejanje pa je zagrožena zaporna kazen do treh let. Dogajanje so ostro obsodili tudi nevladniki.

»Bela štorklja je v Sloveniji strogo zavarovana vrsta,« so na družbenem omrežju Facebook zapisali v društvu za dobrobit živali Anima, kjer so dogodek, o katerem je prvi poročal portal e-Maribor, tudi uradno prijavili organom pregona.

Spomnili so, da je po uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati te živali.

Poleg tega zakon o ohranjanju narave po njihovih navedbah določa, da je rastline ali živali prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga ubijati, poškodovati, odvzemati iz narave ali vznemirjati.

Preiskava dogodka sicer še poteka, po vseh zbranih obvestilih pa bodo policisti mladoletnika kazensko ovadili. Grozi mu do tri leta zapora, je danes poročala TV Slovenija.

Nevaren precedens

Pojasnili so še, da je po kazenskem zakoniku neupravičeno ubijanje ali poškodovanje zavarovane živali kaznivo dejanje, za katero je predvidena denarna kazen ali zaporna kazen do treh let.

S posnetka, ki je zaokrožil po spletu, je razvidno, da je bila štorklja v času streljanja mirna, in da ni kazala nobenih znakov agresije ali ogrožanja, so podčrtali.

»Takšno dejanje je izraz popolnega nespoštovanja do živali in zakonodaje, pa tudi nevaren precedens, ki v družbi ustvarja toleranco do nasilja nad zavarovanimi vrstami,« so bili ostri. »Takšna dejanja je treba jasno obsoditi in zoper storilce izvesti vse zakonske ukrepe,« so pozvali.

streljanje policija Slovenija mučenje živali posnetek kazen živali štorklja mladoletnik

