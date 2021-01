Policija preiskala hišo 57-letnika in opravila velik zaseg

Zasegli so konopljo. FOTO: Pu Novo Mesto

Policisti PP Sevnica so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 57-letnega moškega, ki je grozil žrtvi kaznivega dejanja nasilja v družini. Osumljencu, ki ima orožno listino, so zaradi groženj z orožjem in nezanesljivosti zasegli dve lovski puški, pištolo in več nabojev. Med hišno preiskavo so odkrili tudi prirejen prostor, v katerem je gojil prepovedano konopljo. Zasegli so122 sadik konoplje, posušene delce konoplje in pripomočke za gojenje. Policisti PP Sevnica bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili s PU Novo mesto.